Иван Якимов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Приёмыш Яким Петров
Мать: не указана
ИВ-1819 Иван 2 ИВ-1823 Иван 6 ИВ-1824 Иван 7 Восприемник!!! МК-1834 У кого кто родился. 04/06.10.1834 Четвертаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова и закон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1852
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
МК-1852 Петр 16/17.08.1852 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Якимов и законная его жена Параскева Алексеева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяж... Показать все
Смерть
Неизвестно