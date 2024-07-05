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Иван Якимов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Приёмыш Яким Петров

Мать: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1819 Иван 2 ИВ-1823 Иван 6 ИВ-1824 Иван 7 Восприемник!!! МК-1834 У кого кто родился. 04/06.10.1834 Четвертаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова и закон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Алексеева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1852

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 Петр 16/17.08.1852 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Якимов и законная его жена Параскева Алексеева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяж... Показать все
Смерть
Неизвестно

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