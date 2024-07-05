Вторая Жена Наталья Якимова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1806
Отец: Приёмыш Яким Петров
Праправнучка Моего Ерофея Киприянова МАРКОВО МК-1806 такой книги нет, МК-1807 --- === ИВ-1806 и ранее Натальи нет ИВ-1807 Дочь их Наталья 1 ИВ-1808 Натальи нет ИВ-1819 Наталья 13 ИВ-1823 Наталья 17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Степанов
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1831
Дочь: Евфимия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Степанов
МК-1831 У кого кто родился. 08/16.07.1831 Осмаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филипа Степанова и законной его жены Натальи Якимовой от втораго с ней брака родилась дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1832
Дочь: Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Степанов
МК-1832 У кого кто родился. 15/16.11.1832 Пятнатцатаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова и законной его жены Натальи Якимовой родилась дочь Екатерина Молит... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1834
Сын: Филипп Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Степанов
МК-1834 У кого кто родился. 04/06.10.1834 Четвертаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова и законной его жены Натальи Якимовой родился от втораго его с нею бра... Показать все
Смерть
Неизвестно