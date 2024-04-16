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Филипп Филиппов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

04.10.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1834

Отец: Филипп Степанов

Мать: Вторая Жена Наталья Якимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1834 У кого кто родился. 04/06.10.1834 Четвертаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова и законной его жены Натальи Якимовой родился от втораго его с нею бра... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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