Филипп Филиппов
Место рождения
Дата рождения04.10.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1834
Отец: Филипп Степанов
МК-1834 У кого кто родился. 04/06.10.1834 Четвертаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова и законной его жены Натальи Якимовой родился от втораго его с нею бра... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно