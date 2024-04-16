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Евфимия Филиппова

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

08.07.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1831

Отец: Филипп Степанов

Мать: Вторая Жена Наталья Якимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1831 У кого кто родился. 08/16.07.1831 Осмаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филипа Степанова и законной его жены Натальи Якимовой от втораго с ней брака родилась дочь ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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