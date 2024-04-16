Евфимия Филиппова
Место рождения
Дата рождения08.07.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1831
Отец: Филипп Степанов
МК-1831 У кого кто родился. 08/16.07.1831 Осмаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филипа Степанова и законной его жены Натальи Якимовой от втораго с ней брака родилась дочь ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно