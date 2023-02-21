Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1719
Отец: Старший Афанасий Леонтьев
Мать: не указана
МК-1736 11.07.1736 бракосочетание ИВ-1737 Евдокия 18=1719 ИВ-1739 Евдокия 20=1719 ИВ-1740 Евдокия Афонасьева 20=1720 ИВ-1741 Евдокия 21=1720 ИВ-1742 Евдокия 22=1720 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
11.07.1736
Муж: Яков Ерофеев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1736 11.07.1736 Деревни Кладова крестьянина Козмы Киприянова сын отрок Яков той же вотчины деревни Михайлова с крестьянкою Афанасьевой дочерью Леонтьева девкой Евдокией первым браком.
Рождение ребёнка
1739
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ерофеев
КЛАДОВО ИВ-1742 Алексея нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 5=1739 ИВ-1745 Алексей 6=1739 ИВ-1746 Алексей 6=1740 ИВ-1747 Алексей 7=1740 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Алексея... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Сын: Яков Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ерофеев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Яков того же года=1745 ИВ-1746 Яков 2=1744 ИВ-1747 Яков 3=1744 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Якова нет (где он?) РС-1782 Яков Яков... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно