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Евдокия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Старший Афанасий Леонтьев

Мать: не указана

МК-1736 11.07.1736 бракосочетание ИВ-1737 Евдокия 18=1719 ИВ-1739 Евдокия 20=1719 ИВ-1740 Евдокия Афонасьева 20=1720 ИВ-1741 Евдокия 21=1720 ИВ-1742 Евдокия 22=1720 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
11.07.1736

Муж: Яков Ерофеев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1736 11.07.1736 Деревни Кладова крестьянина Козмы Киприянова сын отрок Яков той же вотчины деревни Михайлова с крестьянкою Афанасьевой дочерью Леонтьева девкой Евдокией первым браком.
Рождение ребёнка
1739

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ерофеев

КЛАДОВО ИВ-1742 Алексея нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 5=1739 ИВ-1745 Алексей 6=1739 ИВ-1746 Алексей 6=1740 ИВ-1747 Алексей 7=1740 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Алексея... Показать все
Рождение ребёнка
1744

Сын: Яков Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ерофеев

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Яков того же года=1745 ИВ-1746 Яков 2=1744 ИВ-1747 Яков 3=1744 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Якова нет (где он?) РС-1782 Яков Яков... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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