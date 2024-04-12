Второй Муж Фёдор Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти10.05.1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
ДОРОХОВО МК-1747-1750 записи о первом браке нет ни в Лютницах, ни в Спас-Талицах КЛАДОВО Ранее Фёдора не было ИВ-1749 --- ИВ-1750 Феодор Игнатиев 23 ИВ-1751 Фёдора нет ИВ-1752 Федор Игнатиев 22, вд... Показать все
Бракосочетание
06.02.1754
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1754 06.02.1754 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин вдовец Федор Игнатьев с крестьянскою той же вотчины деревни Новикова Евфимиева дочерью Петрова девкою Дарией повторным браком
Рождение ребёнка
02.08.1755
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Ефимова
ИВ-1755 --- МК-1755 02.08.1755 Деревни Кладова у крестьянина Федора Игнатьева сын Василей ИВ-1756 Василей 2 ИВ-1757-1760 Василия нет ИВ-1761 Василей 12 ИВ-1762 Василей ЯКОВЛЕВ 13 (ОШИБКА) ИВ-1763 Васи... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Ефимова
МК-1755 рождении старшего брата, МК-1756-1758 записи о рождении нет ИВ-1756-1757 Павла нет ИВ-1758 Павел 2 ИВ-1759 Павел 3 ИВ-1760 Павел 4 ИВ-1761 Павел 4 ИВ-1762 Павел ЯКОВЛЕВ 5 (ОШИБКА) ИВ-1763 Па... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Ефимова
МК-1759 ---, МК-1759-1768 записи о рождении нет === ИВ-1767 и ранее Анны нет ИВ-1768 Анна 8 ИВ-1769 Анна 9 ИВ-1770 Анна 9 ИВ-1771-1772 Анны нет ИВ-1773 Анна 9 ИВ-1774-1775 Анны нет ИВ-1776 Анна 12 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Ефимова
МК-1764-1765 записи о рождении нет === ИВ-1764 и ранее Марии нет ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Мария 2 ИВ-1767 Дочь Мария 2 ИВ-1768 Мария 4 ИВ-1769 Мария 5 ИВ-1770 Мария 5 ИВ-1771 Мария 6 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1768
Сын: Тимофей Фёдоров
Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Ефимова
МК-1767-1772 записи о рождении нет === ИВ-1771 и ранее Тимофея нет ИВ-1772 Тимофей 4 ИВ-1773 Тимофей 3 ИВ-1774 Тимофей 3 ИВ-1775 Тимофей 5 ИВ-1776 Тимофей 6 ИВ-1777-1778 --- ИВ-1779 Тимофей 5 ИВ-1780 ... Показать все
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Ефимова
МК-1770-1773 записи о рождении нет, МК-1774 --- === ИВ-1771 Дария 8 месяцев ИВ-1772 Дария 6 месяцев ИВ-1773 Дария 6 месяцов ИВ-1774 Дарья 6 месяцев ИВ-1775 Дарья 1 ИВ-1776 Дарья 3 ИВ-1777-1778 --- ИВ-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
МК-1747-1750 записи о браке нет ни в Лютницах, ни в Спас-Талицах
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.1786
МК-1786 10.05.1786 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин Федор Игнатиев 55 лет, утонул