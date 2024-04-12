Василий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения02.08.1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1755
ИВ-1755 --- МК-1755 02.08.1755 Деревни Кладова у крестьянина Федора Игнатьева сын Василей ИВ-1756 Василей 2 ИВ-1757-1760 Василия нет ИВ-1761 Василей 12 ИВ-1762 Василей ЯКОВЛЕВ 13 (ОШИБКА) ИВ-1763 Васи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно