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Василий Фёдоров

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

02.08.1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1755

Отец: Второй Муж Фёдор Игнатьев

Мать: Вторая Жена Дарья Ефимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1755 --- МК-1755 02.08.1755 Деревни Кладова у крестьянина Федора Игнатьева сын Василей ИВ-1756 Василей 2 ИВ-1757-1760 Василия нет ИВ-1761 Василей 12 ИВ-1762 Василей ЯКОВЛЕВ 13 (ОШИБКА) ИВ-1763 Васи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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