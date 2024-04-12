Павел Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти16.04.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
МК-1755 рождении старшего брата, МК-1756-1758 записи о рождении нет ИВ-1756-1757 Павла нет ИВ-1758 Павел 2 ИВ-1759 Павел 3 ИВ-1760 Павел 4 ИВ-1761 Павел 4 ИВ-1762 Павел ЯКОВЛЕВ 5 (ОШИБКА) ИВ-1763 Па... Показать все
Бракосочетание
12.05.1784
Жена: Акилина Васильева
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1784 12.05.1784 Той же вотчины деревни Кладова крестьянский сын отрок Павел Феодоров оной же вотчины деревни Збунова крестьянской дочерью девкой Акилиной Васильевой первым браком
Рождение ребёнка
20.10.1785
Сын: Дмитрий Павлов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
ИВ-1785 Дмитрия нет МК-1785 20.10.1785 Той же вотчины деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова сын Дмитрий Восприемником был города Бежецка купец Егор Иванов ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1788
Сын: Емельян Павлов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
ИВ-1788 Сын их Емелиан 9 месяцов МК-1788 09.01.1788 Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова сын Емелиан, крещен, восприемником был города Бежецка уездной стряпчей Василей Василь... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Сын: Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
МК-1790-1795 записи о рождении нет === ИВ-1794 Федор 3 ИВ-1795 Федор 1 месяц ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Федор 9 ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1799 Федор 4 ИВ-1800 Федор 10 ИВ-1801 такой... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
МК-1790-1795 записи о рождении нет === ИВ-1793 Параскева 1 ИВ-1794 Параскева 3 ИВ-1795 Пераскева 1 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797, 1799 Параскевы нет, ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ === МК-1795... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
МК-1796-1797 записи о рождении нет === ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Петр 1 ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1799 Петр 2 ИВ-1800 Петр 7 ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Петр 7 ИВ-1803 Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
КЛАДОВО МК-1796-1799 записи о рождении нет, МК-1800 такой книги нет ⛔ === ИВ-1800 Марфа 4 (НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО, НО, НАВЕРНОЕ, МЕСЯЦЕВ) ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Марфа 4 ИВ-1803 Марфа 5 И... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1802
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
МК-1802 12.09.1802 Вышеозначенного уезда и вотчины деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова жена Акилина Васильева родила сына Ивана которой крещен того же числа Восприемником был той же вотчины ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1834
МК-1834 16.04.1834 Когда и кто именно померли: Шестнадцатого числа Починовской волости деревни Кладова крестьянина Павел Федоров При погребении находились Той же церкви дьячек Иван Меркурьев Щепин П... Показать все