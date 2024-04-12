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Павел Фёдоров

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

16.04.1834

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Второй Муж Фёдор Игнатьев

Мать: Вторая Жена Дарья Ефимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1755 рождении старшего брата, МК-1756-1758 записи о рождении нет ИВ-1756-1757 Павла нет ИВ-1758 Павел 2 ИВ-1759 Павел 3 ИВ-1760 Павел 4 ИВ-1761 Павел 4 ИВ-1762 Павел ЯКОВЛЕВ 5 (ОШИБКА) ИВ-1763 Па... Показать все
Бракосочетание
12.05.1784

Жена: Акилина Васильева

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1784 12.05.1784 Той же вотчины деревни Кладова крестьянский сын отрок Павел Феодоров оной же вотчины деревни Збунова крестьянской дочерью девкой Акилиной Васильевой первым браком
Рождение ребёнка
20.10.1785

Сын: Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1785 Дмитрия нет МК-1785 20.10.1785 Той же вотчины деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова сын Дмитрий Восприемником был города Бежецка купец Егор Иванов ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1788

Сын: Емельян Павлов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1788 Сын их Емелиан 9 месяцов МК-1788 09.01.1788 Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова сын Емелиан, крещен, восприемником был города Бежецка уездной стряпчей Василей Василь... Показать все
Рождение ребёнка
1791

Сын: Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1790-1795 записи о рождении нет === ИВ-1794 Федор 3 ИВ-1795 Федор 1 месяц ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Федор 9 ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1799 Федор 4 ИВ-1800 Федор 10 ИВ-1801 такой... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1790-1795 записи о рождении нет === ИВ-1793 Параскева 1 ИВ-1794 Параскева 3 ИВ-1795 Пераскева 1 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797, 1799 Параскевы нет, ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ === МК-1795... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1796-1797 записи о рождении нет === ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Петр 1 ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1799 Петр 2 ИВ-1800 Петр 7 ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Петр 7 ИВ-1803 Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
КЛАДОВО МК-1796-1799 записи о рождении нет, МК-1800 такой книги нет ⛔ === ИВ-1800 Марфа 4 (НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО, НО, НАВЕРНОЕ, МЕСЯЦЕВ) ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Марфа 4 ИВ-1803 Марфа 5 И... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1802

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1802 12.09.1802 Вышеозначенного уезда и вотчины деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова жена Акилина Васильева родила сына Ивана которой крещен того же числа Восприемником был той же вотчины ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
16.04.1834
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1834 16.04.1834 Когда и кто именно померли: Шестнадцатого числа Починовской волости деревни Кладова крестьянина Павел Федоров При погребении находились Той же церкви дьячек Иван Меркурьев Щепин П... Показать все
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