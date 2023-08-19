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Акилина Васильева

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЗБУНОВО МК-1784 12.05.1784 Той же вотчины деревни Кладова крестьянский сын отрок Павел Феодоров оной же вотчины деревни Збунова крестьянской дочерью девкой Акилиной Васильевой первым браком КЛАДОВО ИВ... Показать все
Бракосочетание
12.05.1784

Муж: Павел Фёдоров

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1784 12.05.1784 Той же вотчины деревни Кладова крестьянский сын отрок Павел Феодоров оной же вотчины деревни Збунова крестьянской дочерью девкой Акилиной Васильевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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