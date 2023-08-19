Акилина Васильева
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
ЗБУНОВО МК-1784 12.05.1784 Той же вотчины деревни Кладова крестьянский сын отрок Павел Феодоров оной же вотчины деревни Збунова крестьянской дочерью девкой Акилиной Васильевой первым браком КЛАДОВО ИВ... Показать все
Бракосочетание
12.05.1784
Муж: Павел Фёдоров
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1784 12.05.1784 Той же вотчины деревни Кладова крестьянский сын отрок Павел Феодоров оной же вотчины деревни Збунова крестьянской дочерью девкой Акилиной Васильевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно