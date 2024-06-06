Софья Дементьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Софья Дементьева

Место рождения

Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.1804

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дементий Михайлов

Мать: не указана

Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БОРКИНО МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком ЗБУНОВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.05.1759

Муж: Василий Тимофеев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЗБУНОВО МК-1763-1767 записи о рождении нет === ИВ-1764 Акилины нет ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 --- ИВ-1767 Акилина 3 ИВ-1770 Акилина 6 ИВ-1771 Акилина 6 ИВ-1772 Акилина 8 ИВ-1773 Акилина 9... Показать все
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1770-1772 записи о рождении нет === ИВ-1772 Ивана нет ИВ-1773 Иван 2 ИВ-1774 Иван 3 ИВ-1780 Иван 9 РС-1782, страница 1364 (ЗБУНОВО) Иван 9 Восприемник!!! МК-1802 12.09.1802 Вышеозначенного уезд... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ === ИВ-1780 Марфа 4 РС-1782, страница 1364 (ЗБУНОВО) Марфа 5
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мирон Васильев

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1778 такой книги нет ⛔, МК-1779-1780 записи о рождении нет === ИВ-1780 Мирон 1 ИВ-1781 Мирон 2 ИВ-1782 Мирона нет РС-1782, страница 1364 (ЗБУНОВО) Мирона нет === МК-1781-1782 записи о смерти нет
Смерть
07.01.1804
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 07.01.1804 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянская жена вдова София Деменьтьева 62х лет неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Васильем Стефановым с диаконом Васи... Показать все

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