Софья Дементьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.1804
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Дементий Михайлов
Мать: не указана
БОРКИНО МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком ЗБУНОВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.05.1759
Муж: Василий Тимофеев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
ЗБУНОВО МК-1763-1767 записи о рождении нет === ИВ-1764 Акилины нет ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 --- ИВ-1767 Акилина 3 ИВ-1770 Акилина 6 ИВ-1771 Акилина 6 ИВ-1772 Акилина 8 ИВ-1773 Акилина 9... Показать все
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
МК-1770-1772 записи о рождении нет === ИВ-1772 Ивана нет ИВ-1773 Иван 2 ИВ-1774 Иван 3 ИВ-1780 Иван 9 РС-1782, страница 1364 (ЗБУНОВО) Иван 9 Восприемник!!! МК-1802 12.09.1802 Вышеозначенного уезд... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ === ИВ-1780 Марфа 4 РС-1782, страница 1364 (ЗБУНОВО) Марфа 5
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мирон Васильев
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
МК-1778 такой книги нет ⛔, МК-1779-1780 записи о рождении нет === ИВ-1780 Мирон 1 ИВ-1781 Мирон 2 ИВ-1782 Мирона нет РС-1782, страница 1364 (ЗБУНОВО) Мирона нет === МК-1781-1782 записи о смерти нет
Смерть
07.01.1804
МК-1804 07.01.1804 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянская жена вдова София Деменьтьева 62х лет неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Васильем Стефановым с диаконом Васи... Показать все