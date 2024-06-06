Мирон Васильев 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мирон Васильев

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Василий Тимофеев

Мать: Софья Дементьева

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1778 такой книги нет ⛔, МК-1779-1780 записи о рождении нет === ИВ-1780 Мирон 1 ИВ-1781 Мирон 2 ИВ-1782 Мирона нет РС-1782, страница 1364 (ЗБУНОВО) Мирона нет === МК-1781-1782 записи о смерти нет
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1781
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1781-1782 записи о смерти нет

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