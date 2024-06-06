Мирон Васильев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Василий Тимофеев
Мать: Софья Дементьева
МК-1778 такой книги нет ⛔, МК-1779-1780 записи о рождении нет === ИВ-1780 Мирон 1 ИВ-1781 Мирон 2 ИВ-1782 Мирона нет РС-1782, страница 1364 (ЗБУНОВО) Мирона нет === МК-1781-1782 записи о смерти нет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781
МК-1781-1782 записи о смерти нет