Дементий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
БРАК ДОЧЕРИ: МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Дементьева
Мать ребёнка: не указана
Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БОРКИНО МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком ЗБУНОВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно