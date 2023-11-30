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Дементий Михайлов

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ: МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Дементьева

Мать ребёнка: не указана

Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БОРКИНО МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком ЗБУНОВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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