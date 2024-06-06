Екатерина Фёдорова 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 Жена его Екатерина Федосеева 20 МВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Жена его Екатерина Федосьева 22 ИВ-1740 Жена его Екатерина Федосеева 22 ИВ-1741 Жена его Екатерина Федосьева 25
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Михайлов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Яков Антипин

Отец ребёнка: Дементий Михайлов

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Племянник ево (Дементия Ефимова) Иаков Антипин 6 ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Племянник же Яков Антипин 8 ИВ-1740 Сын их Иаков 9 ИВ-1741 Сын их Иаков 8

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