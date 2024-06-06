Екатерина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Жена его Екатерина Федосеева 20 МВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Жена его Екатерина Федосьева 22 ИВ-1740 Жена его Екатерина Федосеева 22 ИВ-1741 Жена его Екатерина Федосьева 25
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Михайлов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Сын: Яков Антипин
Отец ребёнка: Дементий Михайлов
ИВ-1737 Племянник ево (Дементия Ефимова) Иаков Антипин 6 ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Племянник же Яков Антипин 8 ИВ-1740 Сын их Иаков 9 ИВ-1741 Сын их Иаков 8