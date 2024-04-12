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Марфа Павлова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

15.12.1865

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Павел Фёдоров

Мать: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
КЛАДОВО МК-1796-1799 записи о рождении нет, МК-1800 такой книги нет ⛔ === ИВ-1800 Марфа 4 (НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО, НО, НАВЕРНОЕ, МЕСЯЦЕВ) ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Марфа 4 ИВ-1803 Марфа 5 И... Показать все
Бракосочетание
31.01.1826

Муж: Второй Муж Андрей Галактионов

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1826 31.01.1826 Кто именно венчаны: Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянин Андрей Галактионов холост со вдовою Казенной Сукроменской волости, деревни Большаго Боранкова умершаго к... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1828

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Второй Муж Андрей Галактионов

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1828 Число рождения: 25.08.1828 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Княжевской волости деревни Филипихи у крестьянина Андрея Галактионова жена Марфа Павлова родила дочь Наталью, которая мо... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1830

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Второй Муж Андрей Галактионов

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1830 Число рождения: 30.08.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Княжевской волости деревни Филипихи у крестьянина Андрея Галактионова жена Марфа Павлова родила дочь Марфу, которая моли... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Степанида Андреева

Отец ребёнка: Второй Муж Андрей Галактионов

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1841 Степанида 8 ИВ-1842-1749 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Степаниды нет ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Степаниды нет ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Муж Влас Петров

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.12.1865
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1865 15/17.12.1865 Филипковской волости деревни Филипихи крестьянская жена вдова Марфа Павлова Священник Василий Пылаев дьячек Николай Лавров пономарь Арсений Иванов Рукин Лета умершаго: 66 От ... Показать все
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