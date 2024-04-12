Марфа Павлова
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти15.12.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Павел Фёдоров
Мать: Акилина Васильева
КЛАДОВО МК-1796-1799 записи о рождении нет, МК-1800 такой книги нет ⛔ === ИВ-1800 Марфа 4 (НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО, НО, НАВЕРНОЕ, МЕСЯЦЕВ) ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1802 Марфа 4 ИВ-1803 Марфа 5 И... Показать все
Бракосочетание
31.01.1826
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1826 31.01.1826 Кто именно венчаны: Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянин Андрей Галактионов холост со вдовою Казенной Сукроменской волости, деревни Большаго Боранкова умершаго к... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1828
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Второй Муж Андрей Галактионов
МК-1828 Число рождения: 25.08.1828 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Княжевской волости деревни Филипихи у крестьянина Андрея Галактионова жена Марфа Павлова родила дочь Наталью, которая мо... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1830
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Второй Муж Андрей Галактионов
МК-1830 Число рождения: 30.08.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Княжевской волости деревни Филипихи у крестьянина Андрея Галактионова жена Марфа Павлова родила дочь Марфу, которая моли... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Степанида Андреева
Отец ребёнка: Второй Муж Андрей Галактионов
ИВ-1841 Степанида 8 ИВ-1842-1749 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Степаниды нет ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Степаниды нет ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.12.1865
МК-1865 15/17.12.1865 Филипковской волости деревни Филипихи крестьянская жена вдова Марфа Павлова Священник Василий Пылаев дьячек Николай Лавров пономарь Арсений Иванов Рукин Лета умершаго: 66 От ... Показать все