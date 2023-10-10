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Второй Муж Андрей Галактионов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1799

Дата смерти

14.02.1858

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Галактион Логинов

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1826 31.01.1826 Кто именно венчаны: Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянин Андрей Галактионов холост со вдовою Казенной Сукроменской волости, деревни Большаго Боранкова умершаго к... Показать все
Рождение ребёнка
1823

Сын: Петр Андреев

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1826 Число умертвщления: 12.03.1826 Кто именно умерли: Той же волости деревни Филипихи крестьянина Андрея Галактионова лети сын Петр и дочь Татьяна, оные умершие погребены священником Иоанном Марты... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1826 Число умертвщления: 12.03.1826 Кто именно умерли: Той же волости деревни Филипихи крестьянина Андрея Галактионова лети сын Петр и дочь Татьяна, оные умершие погребены священником Иоанном Марты... Показать все
Бракосочетание
31.01.1826

Жена: Марфа Павлова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1826 31.01.1826 Кто именно венчаны: Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи крестьянин Андрей Галактионов холост со вдовою Казенной Сукроменской волости, деревни Большаго Боранкова умершаго к... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1828

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1828 Число рождения: 25.08.1828 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Княжевской волости деревни Филипихи у крестьянина Андрея Галактионова жена Марфа Павлова родила дочь Наталью, которая мо... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1830

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1830 Число рождения: 30.08.1830 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Княжевской волости деревни Филипихи у крестьянина Андрея Галактионова жена Марфа Павлова родила дочь Марфу, которая моли... Показать все
Рождение ребёнка
1836

Сын: Арсений Андреев

Мать ребёнка: Первая Жена Марфа Петрова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1841 Арсений 5 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Арсений 14 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Арсеней 17 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Арсений 20 И... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Степанида Андреева

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1841 Степанида 8 ИВ-1842-1749 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Степаниды нет ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Степаниды нет ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
14.02.1858
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1858 14/16.02.1858 Михайлогорской волости деревни Филипихи крестьянин Андрей Галактионов Священник Иоанн Мартинов Пылаев Дьячек Иван Щепин Пономарь Николай Андреев Лавров Лета умершаго: 54 От ч... Показать все
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