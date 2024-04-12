Степанида Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Андреева

Степанида Андреева

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Второй Муж Андрей Галактионов

Мать: Марфа Павлова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1841 Степанида 8 ИВ-1842-1749 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Степаниды нет ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Степаниды нет ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close