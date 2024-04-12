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Арсений Андреев

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Второй Муж Андрей Галактионов

Мать: Первая Жена Марфа Петрова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1841 Арсений 5 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Арсений 14 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Арсеней 17 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Арсений 20 И... Показать все
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Ирина Иосифова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1859 08.02.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Филипихи умершаго крестьянина Андрея Галактионова сын Арсен... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1860

Сын: Арсений Арсеньев

Мать ребёнка: Ирина Иосифова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1860 Сын Арсений 4 месяцов Далее ИВ нет МК-1860 01/02.03.1860 Арсений Михайлогорской волости деревни Филипихи крестьянин Арсений Андреев и законная его жена Ирина Иосифова, оба православного верои... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1861

Сын: Петр Арсеньев

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1861 05/07.06.1861 Петр Филипковской волости деревни Филипихи крестьянин Арсений Андреев и законная его жена Ирина Иосифова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек Никола... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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