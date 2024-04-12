Арсений Арсеньев
Место рождения
Дата рождения01.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1860
Отец: Арсений Андреев
Мать: Ирина Иосифова
ИВ-1860 Сын Арсений 4 месяцов Далее ИВ нет МК-1860 01/02.03.1860 Арсений Михайлогорской волости деревни Филипихи крестьянин Арсений Андреев и законная его жена Ирина Иосифова, оба православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно