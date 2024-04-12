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Арсений Арсеньев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

01.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1860

Отец: Арсений Андреев

Мать: Ирина Иосифова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1860 Сын Арсений 4 месяцов Далее ИВ нет МК-1860 01/02.03.1860 Арсений Михайлогорской волости деревни Филипихи крестьянин Арсений Андреев и законная его жена Ирина Иосифова, оба православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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