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Ирина Иосифова

Место рождения

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Иосиф Иванов

Мать: не указана

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЖИЗНЕЙКА МК-1859 08.02.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Филипихи умершаго крестьянина Андрея Галактионова ... Показать все
Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Арсений Андреев

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1859 08.02.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Филипихи умершаго крестьянина Андрея Галактионова сын Арсен... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1860

Сын: Арсений Арсеньев

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1860 Сын Арсений 4 месяцов Далее ИВ нет МК-1860 01/02.03.1860 Арсений Михайлогорской волости деревни Филипихи крестьянин Арсений Андреев и законная его жена Ирина Иосифова, оба православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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