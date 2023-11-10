Ирина Иосифова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1839
Отец: Иосиф Иванов
Мать: не указана
ЖИЗНЕЙКА МК-1859 08.02.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Филипихи умершаго крестьянина Андрея Галактионова ... Показать все
Бракосочетание
08.02.1859
Муж: Арсений Андреев
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1859 08.02.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Филипихи умершаго крестьянина Андрея Галактионова сын Арсен... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1860
Сын: Арсений Арсеньев
Отец ребёнка: Арсений Андреев
ИВ-1860 Сын Арсений 4 месяцов Далее ИВ нет МК-1860 01/02.03.1860 Арсений Михайлогорской волости деревни Филипихи крестьянин Арсений Андреев и законная его жена Ирина Иосифова, оба православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно