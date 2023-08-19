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Первая Жена Марфа Петрова

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
АНДРЕЕВСКОЕ МК-1765 28.01.1765 Деревни Кладова крестьянский сын отрок деревни Андреевского крестьянской дочерью девкой Марфой Петровой первым браком КЛАДОВО
Бракосочетание
28.01.1765

Муж: Алексей Яковлев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1765 28.01.1765 Деревни Кладова крестьянский сын отрок деревни Андреевского крестьянской дочерью девкой Марфой Петровой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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