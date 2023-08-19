Первая Жена Марфа Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
АНДРЕЕВСКОЕ МК-1765 28.01.1765 Деревни Кладова крестьянский сын отрок деревни Андреевского крестьянской дочерью девкой Марфой Петровой первым браком КЛАДОВО
Бракосочетание
28.01.1765
Муж: Алексей Яковлев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1765 28.01.1765 Деревни Кладова крестьянский сын отрок деревни Андреевского крестьянской дочерью девкой Марфой Петровой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно