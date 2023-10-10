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Петр Арсеньев

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

08.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1861

Отец: Арсений Андреев

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1861 05/07.06.1861 Петр Филипковской волости деревни Филипихи крестьянин Арсений Андреев и законная его жена Ирина Иосифова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно
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