Петр Арсеньев
Место рождения
Дата рождения08.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1861
Отец: Арсений Андреев
Мать: не указана
МК-1861 05/07.06.1861 Петр Филипковской волости деревни Филипихи крестьянин Арсений Андреев и законная его жена Ирина Иосифова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно