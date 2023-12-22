Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения12.09.1802
Дата смерти04.02.1803
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1802
Отец: Павел Фёдоров
Мать: Акилина Васильева
МК-1802 12.09.1802 Вышеозначенного уезда и вотчины деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова жена Акилина Васильева родила сына Ивана которой крещен того же числа Восприемником был той же вотчины ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1803
МК-1803 04.02.1803 Той же вотчины деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова сын Иван полугода неизвестною болезнию Оный умерший погребен вышеозначенными Казанской церкви священноцерковнослужителями... Показать все