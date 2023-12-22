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Иван Павлов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

12.09.1802

Дата смерти

04.02.1803

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1802

Отец: Павел Фёдоров

Мать: Акилина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1802 12.09.1802 Вышеозначенного уезда и вотчины деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова жена Акилина Васильева родила сына Ивана которой крещен того же числа Восприемником был той же вотчины ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
04.02.1803
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1803 04.02.1803 Той же вотчины деревни Кладова у крестьянина Павла Федорова сын Иван полугода неизвестною болезнию Оный умерший погребен вышеозначенными Казанской церкви священноцерковнослужителями... Показать все
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