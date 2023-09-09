Андрей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Примак Алексей Яковлев
МК-1779-1780 записи о рождении нет === ИВ-1777-1779 --- ЗБУНОВО ИВ-1780 Андрей 1 ИВ-1781 Андрея нет РС-1782 Андрея нет === МК-1779-1782 Лютницы, Бежецк Крестовоздвиженская церковь записи о смерти нет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно