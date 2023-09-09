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Андрей Алексеев

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Примак Алексей Яковлев

Мать: Вторая Жена Ульяна Лукина

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1779-1780 записи о рождении нет === ИВ-1777-1779 --- ЗБУНОВО ИВ-1780 Андрей 1 ИВ-1781 Андрея нет РС-1782 Андрея нет === МК-1779-1782 Лютницы, Бежецк Крестовоздвиженская церковь записи о смерти нет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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