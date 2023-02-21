Мой Киприян Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смерти27.05.1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1651
Отец: Мой Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1681
Сын: Кузьма Киприянов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Козма 56=1681 Бездетные ИВ-1739 Козма 58=1681 ИВ-1740 Козма Киприянов 59=1681 ИВ-1741 Козма 59=1682 Бездетные ИВ-1742 Козма 60=1682, вдов ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Козма Киприянов ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мой Ерофей Киприянов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 (самая первая ведомость) и далее Ерофея никогда не видела.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фёдорова
Смерть
27.05.1731
МК-1731: 27.05.1731 Троицкой вотчины деревни Кладова крестьянин Киприян Тимофеев, 80 лет