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Мой Киприян Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

27.05.1731

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: Мой Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Кузьма Киприянов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Козма 56=1681 Бездетные ИВ-1739 Козма 58=1681 ИВ-1740 Козма Киприянов 59=1681 ИВ-1741 Козма 59=1682 Бездетные ИВ-1742 Козма 60=1682, вдов ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Козма Киприянов ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мой Ерофей Киприянов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 (самая первая ведомость) и далее Ерофея никогда не видела.
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фёдорова

Смерть
27.05.1731
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1731: 27.05.1731 Троицкой вотчины деревни Кладова крестьянин Киприян Тимофеев, 80 лет
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