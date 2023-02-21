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Кузьма Киприянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Мой Киприян Тимофеев

Мать: не указана

ИВ-1737 Козма 56=1681 Бездетные ИВ-1739 Козма 58=1681 ИВ-1740 Козма Киприянов 59=1681 ИВ-1741 Козма 59=1682 Бездетные ИВ-1742 Козма 60=1682, вдов ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Козма Киприянов ... Показать все
Рождение ребёнка
1700

Сын: Афанасий Кузьмин

Мать ребёнка: Первая Жена Феодосия Фёдорова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасей Козмин 44=1700 ИВ-1747 Афанасей Козмин 47=1700 ИВ-1748 Афанасей Козмин 48=1700 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Афанасей Козмин 50=1700 ИВ-1751, 1752, 1754 ---, 1755 ... Показать все
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Дария Козмина

Мать ребёнка: Вторая Жена Мария Иванова

Точно ли Дария - дочь Марии Ивановой? Ведь Феодосия в ИВ-1741 ещё жива!!! ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Дария 9=1736 ИВ-1746 Дария 10=1736 ИВ-1747 Дария 11=1736 ИВ-1748 Дария 12=1736 ИВ-1749 -... Показать все
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Мария Кузьмина

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 Означенного Афанасия сестра его девка Марья дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=1741
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Мария Иванова

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Феодосия Фёдорова

Смерть
1766
РС-1782 Кузма Купреанов (по последней ревизии написаны были лета 75) 3 ревизия ~1761-75=1686 Умре 1766
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