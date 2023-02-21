Кузьма Киприянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смерти1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1681
Отец: Мой Киприян Тимофеев
Мать: не указана
ИВ-1737 Козма 56=1681 Бездетные ИВ-1739 Козма 58=1681 ИВ-1740 Козма Киприянов 59=1681 ИВ-1741 Козма 59=1682 Бездетные ИВ-1742 Козма 60=1682, вдов ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Козма Киприянов ... Показать все
Рождение ребёнка
1700
Сын: Афанасий Кузьмин
Мать ребёнка: Первая Жена Феодосия Фёдорова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасей Козмин 44=1700 ИВ-1747 Афанасей Козмин 47=1700 ИВ-1748 Афанасей Козмин 48=1700 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Афанасей Козмин 50=1700 ИВ-1751, 1752, 1754 ---, 1755 ... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Дария Козмина
Мать ребёнка: Вторая Жена Мария Иванова
Точно ли Дария - дочь Марии Ивановой? Ведь Феодосия в ИВ-1741 ещё жива!!! ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Дария 9=1736 ИВ-1746 Дария 10=1736 ИВ-1747 Дария 11=1736 ИВ-1748 Дария 12=1736 ИВ-1749 -... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Мария Кузьмина
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 Означенного Афанасия сестра его девка Марья дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=1741
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1766
РС-1782 Кузма Купреанов (по последней ревизии написаны были лета 75) 3 ревизия ~1761-75=1686 Умре 1766