Вторая Жена Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1705
Отец: Иван
Мать: не указана
ИВ-1742 Козма вдов, умерла первая жена Феодосия Фёдорова, в ИВ-1741 ей было 55 лет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария Иванова 40=1704 ИВ-1745 Мария Иванова 41=1704 ИВ-1746 Марья Иванова 42=17... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Дария Козмина
Отец ребёнка: Козма Киприянов
Точно ли Дария - дочь Марии Ивановой? Ведь Феодосия в ИВ-1741 ещё жива!!! ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Дария 9=1736 ИВ-1746 Дария 10=1736 ИВ-1747 Дария 11=1736 ИВ-1748 Дария 12=1736 ИВ-1749 -... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Киприянов
Смерть
1768
ИВ-1768 Киприян вдов РС-1782 Умре 1768, 70=1698