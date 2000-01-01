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Вторая Жена Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1681 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Иван

Мать: не указана

ИВ-1742 Козма вдов, умерла первая жена Феодосия Фёдорова, в ИВ-1741 ей было 55 лет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария Иванова 40=1704 ИВ-1745 Мария Иванова 41=1704 ИВ-1746 Марья Иванова 42=17... Показать все
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Дария Козмина

Отец ребёнка: Козма Киприянов

Точно ли Дария - дочь Марии Ивановой? Ведь Феодосия в ИВ-1741 ещё жива!!! ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Дария 9=1736 ИВ-1746 Дария 10=1736 ИВ-1747 Дария 11=1736 ИВ-1748 Дария 12=1736 ИВ-1749 -... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Киприянов

Смерть
1768
ИВ-1768 Киприян вдов РС-1782 Умре 1768, 70=1698
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