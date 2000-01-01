Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Вторая Жена Мария Иванова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1742 Козма вдов, умерла первая жена Феодосия Фёдорова, в ИВ-1741 ей было 55 лет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария Иванова 40=1704 ИВ-1745 Мария Иванова 41=1704 ИВ-1746 Марья Иванова 42=17... Показать все
Смерть
Неизвестно