Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Вторая Жена Мария Иванова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1742 Козма вдов, умерла первая жена Феодосия Фёдорова, в ИВ-1741 ей было 55 лет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария Иванова 40=1704 ИВ-1745 Мария Иванова 41=1704 ИВ-1746 Марья Иванова 42=17... Показать все
Смерть
Неизвестно
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