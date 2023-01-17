Дария Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Козма Киприянов
Точно ли Дария - дочь Марии Ивановой? Ведь Феодосия в ИВ-1741 ещё жива!!! ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Дария 9=1736 ИВ-1746 Дария 10=1736 ИВ-1747 Дария 11=1736 ИВ-1748 Дария 12=1736 ИВ-1749 -... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно