Дария Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1681 г.р.

Мать

1705 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Козма Киприянов

Мать: Вторая Жена Мария Иванова

Точно ли Дария - дочь Марии Ивановой? Ведь Феодосия в ИВ-1741 ещё жива!!! ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Дария 9=1736 ИВ-1746 Дария 10=1736 ИВ-1747 Дария 11=1736 ИВ-1748 Дария 12=1736 ИВ-1749 -... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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