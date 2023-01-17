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Афанасий Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Козма Киприянов

Мать: Первая Жена Феодосия Фёдорова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасей Козмин 44=1700 ИВ-1747 Афанасей Козмин 47=1700 ИВ-1748 Афанасей Козмин 48=1700 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Афанасей Козмин 50=1700 ИВ-1751, 1752, 1754 ---, 1755 ... Показать все
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Стефанида Афанасьева

Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Фёдорова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Стефанида 12=1734 ИВ-1747 Стефанида 13=1734 ИВ-1748 Стефанида 14=1734 ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752 Стефаниды нет (нет всей семьи, где она?)
Рождение ребёнка
14.05.1737

Сын: Фалалий Афанасьев

Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Фёдорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1737: Деревни Кладова крестьянина Афанасия Козмина сын Фалалий ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1746, 1747, 1748, (ИВ-1749 ---), 1750, 1751, 1752 Фалалия нет (где он?)
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Фёдорова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Иван 7=1739 ИВ-1747 Иван 8=1739 ИВ-1748 Иван 9=1739 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 13=1737 ИВ-1751, 1751 Ивана нет (нет всей семьи, где она?)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Максим Афанасьев

Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Фёдорова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Максим 3=1743 ИВ-1747 Максима нет (где он?) ИВ-1748 Максим 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Максим 10=1740 ИВ-1751, 1751 Максима нет (нет всей семьи, где она?)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Первая Жена Екатерина Фёдорова

ИВ-1747 Николай 1=1746 ИВ-1748, (ИВ-1749 ---), 1750, 1751, 1752 Николая нет (где он?)
Бракосочетание
07.06.1756

Жена: Вторая Жена Марфа Павлова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1756 07.06.1756 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин вдовец Афанасий Козмин вотчины Московского его ... деревни ... со вдовой крестьянкой женой Марфой Павловой вторым браком
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Екатерина Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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