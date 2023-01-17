Максим Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Афанасий Козмин
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Максим 3=1743 ИВ-1747 Максима нет (где он?) ИВ-1748 Максим 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Максим 10=1740 ИВ-1751, 1751 Максима нет (нет всей семьи, где она?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно