Марфа Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Максим Афанасьев
Мать: Марфа Кузьмина
РС-1782 Марфа 8 Восприемница!!! МК-1806 09.11.1806 Вышеозначеннаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Никифора Максимова жена Анисья Назарова родила дочь Матрону, которая ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно