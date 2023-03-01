Марфа Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Максим Афанасьев

Мать: Марфа Кузьмина

РС-1782 Марфа 8 Восприемница!!! МК-1806 09.11.1806 Вышеозначеннаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Никифора Максимова жена Анисья Назарова родила дочь Матрону, которая ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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