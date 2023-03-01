Марфа Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Кузьмина

Марфа Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

22.04.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

СТАРОЕ МК-1766 12.02.1766 Деревни Кладова крестьянский сын Максим Афонасьев той же вотчины деревни Старого с крестьянкой дочерью девкой Марфой Козминой первым браком КЛАДОВО РС-1782 У него жена Мар... Показать все
Бракосочетание
12.02.1766

Муж: Максим Афанасьев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1766 12.02.1766 Деревни Кладова крестьянский сын Максим Афонасьев той же вотчины деревни Старого с крестьянкой дочерью девкой Марфой Козминой первым браком
Рождение ребёнка
1770

Сын: Никифор Максимов

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Пра²внук МОЕГО КИПРИЯНА РС-1782 Никифор 12=1770 МК-1801 11.08.1801 Оной же вотчины деревни Кладова у крестьянина Никифора Максимова жена Анисья Назарова родила сына Лаврентия, которой крещен того же... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

РС-1782 Марфа 8 Восприемница!!! МК-1806 09.11.1806 Вышеозначеннаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Никифора Максимова жена Анисья Назарова родила дочь Матрону, которая ... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Максимова

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

РС-1782 Ирина 6=1776
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Старое, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
22.04.1807
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1807 22.04.1807 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Кладова, крестьянина Максима Афонасьева жена Марфа Яковлева [ОШИБКА, НАДО КУЗЬМИНА] 65и лет неизвестною болезнию, оная умершая пог... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close