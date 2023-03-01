Марфа Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти22.04.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1744
СТАРОЕ МК-1766 12.02.1766 Деревни Кладова крестьянский сын Максим Афонасьев той же вотчины деревни Старого с крестьянкой дочерью девкой Марфой Козминой первым браком КЛАДОВО РС-1782 У него жена Мар... Показать все
Бракосочетание
12.02.1766
Муж: Максим Афанасьев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1766 12.02.1766 Деревни Кладова крестьянский сын Максим Афонасьев той же вотчины деревни Старого с крестьянкой дочерью девкой Марфой Козминой первым браком
Рождение ребёнка
1770
Сын: Никифор Максимов
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
Пра²внук МОЕГО КИПРИЯНА РС-1782 Никифор 12=1770 МК-1801 11.08.1801 Оной же вотчины деревни Кладова у крестьянина Никифора Максимова жена Анисья Назарова родила сына Лаврентия, которой крещен того же... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
РС-1782 Марфа 8 Восприемница!!! МК-1806 09.11.1806 Вышеозначеннаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Никифора Максимова жена Анисья Назарова родила дочь Матрону, которая ... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Максимова
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
РС-1782 Ирина 6=1776
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старое, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
22.04.1807
МК-1807 22.04.1807 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Кладова, крестьянина Максима Афонасьева жена Марфа Яковлева [ОШИБКА, НАДО КУЗЬМИНА] 65и лет неизвестною болезнию, оная умершая пог... Показать все