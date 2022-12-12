Первая Жена Екатерина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1746 Екатерина Фёдорова 38=1708 ИВ-1747 Екатерина Фёдорова 41=1706 ИВ-1748 Екатерина Фёдорова 42=1706 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Екатерина Фёдорова 47=1703 ИВ-1751, 1752 Екатерины нет (нет всей семьи, где... Показать все
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Стефанида Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Козмин
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Стефанида 12=1734 ИВ-1747 Стефанида 13=1734 ИВ-1748 Стефанида 14=1734 ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752 Стефаниды нет (нет всей семьи, где она?)
Рождение ребёнка
14.05.1737
Сын: Фалалий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Козмин
МК-1737: Деревни Кладова крестьянина Афанасия Козмина сын Фалалий ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1746, 1747, 1748, (ИВ-1749 ---), 1750, 1751, 1752 Фалалия нет (где он?)
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Козмин
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Иван 7=1739 ИВ-1747 Иван 8=1739 ИВ-1748 Иван 9=1739 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 13=1737 ИВ-1751, 1751 Ивана нет (нет всей семьи, где она?)
Рождение ребёнка
1743
Сын: Максим Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Козмин
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Максим 3=1743 ИВ-1747 Максима нет (где он?) ИВ-1748 Максим 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Максим 10=1740 ИВ-1751, 1751 Максима нет (нет всей семьи, где она?)
Рождение ребёнка
1746
Сын: Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Козмин
ИВ-1747 Николай 1=1746 ИВ-1748, (ИВ-1749 ---), 1750, 1751, 1752 Николая нет (где он?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Козмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно