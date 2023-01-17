Иван Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Афанасий Козмин

Мать: Первая Жена Екатерина Фёдорова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Иван 7=1739 ИВ-1747 Иван 8=1739 ИВ-1748 Иван 9=1739 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 13=1737 ИВ-1751, 1751 Ивана нет (нет всей семьи, где она?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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