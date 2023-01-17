Иван Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Афанасий Козмин
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Иван 7=1739 ИВ-1747 Иван 8=1739 ИВ-1748 Иван 9=1739 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 13=1737 ИВ-1751, 1751 Ивана нет (нет всей семьи, где она?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно