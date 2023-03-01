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Фёкла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 У него жена Фёкла Иванова дочь старинная святотроицкой сергиевой Лавры подмонастырской слободы (по последней ревизии написаны были лета 30) 3 ревизия ~1761-30=1731 Умре 1769-1731=38 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Афанасьев

Смерть
1769
Рс-1782 Умре 1769-1731=38 лет
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