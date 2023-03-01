Фёкла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 У него жена Фёкла Иванова дочь старинная святотроицкой сергиевой Лавры подмонастырской слободы (по последней ревизии написаны были лета 30) 3 ревизия ~1761-30=1731 Умре 1769-1731=38 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасьев
Смерть
1769
Рс-1782 Умре 1769-1731=38 лет