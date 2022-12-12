Фалалий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения14.05.1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
14.05.1737
Отец: Афанасий Козмин
МК-1737: Деревни Кладова крестьянина Афанасия Козмина сын Фалалий ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1746, 1747, 1748, (ИВ-1749 ---), 1750, 1751, 1752 Фалалия нет (где он?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно