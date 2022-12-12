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Фалалий Афанасьев

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Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

14.05.1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

1708 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1737

Отец: Афанасий Козмин

Мать: Первая Жена Екатерина Фёдорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1737: Деревни Кладова крестьянина Афанасия Козмина сын Фалалий ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1746, 1747, 1748, (ИВ-1749 ---), 1750, 1751, 1752 Фалалия нет (где он?)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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