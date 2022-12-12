Первая Жена Феодосия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Феодосия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1681 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 Феодосия 50=1687 Бездетные ИВ-1739 Феодосия 52=1687 ИВ-1740 Феодосия Феодорова 54=1686 ИВ-1741 Феодосия 55=1686 Бездетные До 1742. ИВ-1742: Козма вдов.
Рождение ребёнка
1700

Сын: Афанасий Козмин

Отец ребёнка: Козма Киприянов

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасей Козмин 44=1700 ИВ-1747 Афанасей Козмин 47=1700 ИВ-1748 Афанасей Козмин 48=1700 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Афанасей Козмин 50=1700 ИВ-1751, 1752, 1754 ---, 1755 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Киприянов

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
До 1742. ИВ-1742: Козма вдов.
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