Первая Жена Феодосия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Феодосия 50=1687 Бездетные ИВ-1739 Феодосия 52=1687 ИВ-1740 Феодосия Феодорова 54=1686 ИВ-1741 Феодосия 55=1686 Бездетные До 1742. ИВ-1742: Козма вдов.
Рождение ребёнка
1700
Сын: Афанасий Козмин
Отец ребёнка: Козма Киприянов
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасей Козмин 44=1700 ИВ-1747 Афанасей Козмин 47=1700 ИВ-1748 Афанасей Козмин 48=1700 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Афанасей Козмин 50=1700 ИВ-1751, 1752, 1754 ---, 1755 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Киприянов
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
До 1742. ИВ-1742: Козма вдов.