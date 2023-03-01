Мария Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Кузьма Киприянов
Мать: не указана
РС-1782 Означенного Афанасия сестра его девка Марья дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=1741
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно