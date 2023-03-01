Мария Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Кузьма Киприянов

Мать: не указана

РС-1782 Означенного Афанасия сестра его девка Марья дочь (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=1741
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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