Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.07.1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1651 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Киприян Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
25.07.1727
МК-1727: 25.07.1727 Деревни Кладова крестьянина Тимофея Киприянова жена Евдокия Фёдорова
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