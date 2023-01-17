Евдокия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.07.1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Киприян Тимофеев
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
25.07.1727
МК-1727: 25.07.1727 Деревни Кладова крестьянина Тимофея Киприянова жена Евдокия Фёдорова