Соломонида Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Мой Ерофей Киприянов
Мать: не указана
ИВ-1737 Соломонида 16=1721 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746, 1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Соломониды нет (где она? вышла замуж?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно