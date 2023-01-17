Соломонида Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Ерофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Мой Ерофей Киприянов

Мать: не указана

ИВ-1737 Соломонида 16=1721 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746, 1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Соломониды нет (где она? вышла замуж?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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