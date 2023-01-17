Пётр Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Егор Ерофеев
Мать: Дария Ульянова
По-моему, я раньше не видела Петра. ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Пётр 10=1736 ИВ-1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔ Петра нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно