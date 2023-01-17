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Пётр Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Егор Ерофеев

Мать: Дария Ульянова

По-моему, я раньше не видела Петра. ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Пётр 10=1736 ИВ-1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔ Петра нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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