Дария Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1717
Отец: Ульян
Мать: не указана
ИВ-1737 Дария 20=1717 ИВ-1739 Дария 22=1717 ИВ-1740 Дария Ульянова 20=1720 ИВ-1741 Дария 21=1720 ИВ-1742 Дария 23=1719 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Дария Ульянова 24=1720 ИВ-1745 Дария Ульянов... Показать все
Рождение ребёнка
1734
Сын: Фаддей Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
ИВ-1737 Фадей 3=1734 ИВ-1739 Фаддей 5=1734 ИВ-1740 Фадей 6=1734 ИВ-1741 Фадей 7=1734 ИВ-1742 Фаддей 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фаддей 9=1733 ИВ-1745 Фаддей 10=1735 ИВ-1746 Фаддей 12=... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Сын: Пётр Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
По-моему, я раньше не видела Петра. ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Пётр 10=1736 ИВ-1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔ Петра нет (где он?)
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ксенофонт Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
ИВ-1737 Ксенофонт 1=1736 ИВ-1739 Ксенофонт 3=1736 ИВ-1740 Ксенофонт 4=1736 ИВ-1741 Ксенофонт 5=1736 ИВ-1742 Ксенофонт 6=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Ксенофонт 7=1737 ИВ-1745 Ксенофонт 8=1... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кондрат Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
ИВ-1740, 1742 Кондрата нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Кондрат 6=1738 ИВ-1745 Кондрат 7=1738 ИВ-1746 Кондрат 8=1736 ИВ-1747 Кондрат 10=1737 ИВ-1748 Кондрата нет (где он?) ИВ-1749 -... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Сын: Семён Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
ИВ-1740 Семёна нет ИВ-1742 Семёна нет (где он?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Семёна нет (где он?) ИВ-1746 Симеон 5=1741 ИВ-1747 Симеон 9=1738 ИВ-1748 Симеона нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
ИВ-1742 Василия нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Василий 1=1744 ИВ-1746 Василий 2=1744 ИВ-1747 Василий 6=1741 ИВ-1748 Василия нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750 ... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мой Прокопий Егоров
Отец ребёнка: Егор Ерофеев
ИВ-1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745 Прокопия нет *** ИВ-1746 Прокопий 6 месяцев=1746 ИВ-1747 Прокопий 3=1744 ИВ-1748 Прокопия нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750 Прокопий 5=1745 ИВ-1751 Прок... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Ерофеев
Смерть
Неизвестно
До 1763. ИВ-1763 Дарии нет.