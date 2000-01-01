Ульян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Дария Ульянова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Дария 20=1717 ИВ-1739 Дария 22=1717 ИВ-1740 Дария Ульянова 20=1720 ИВ-1741 Дария 21=1720 ИВ-1742 Дария 23=1719 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Дария Ульянова 24=1720 ИВ-1745 Дария Ульянов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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