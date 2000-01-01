Ульян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Дария Ульянова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Дария 20=1717 ИВ-1739 Дария 22=1717 ИВ-1740 Дария Ульянова 20=1720 ИВ-1741 Дария 21=1720 ИВ-1742 Дария 23=1719 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Дария Ульянова 24=1720 ИВ-1745 Дария Ульянов... Показать все
Смерть
Неизвестно