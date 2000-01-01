Василий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Егор Ерофеев

Мать: Дария Ульянова

ИВ-1742 Василия нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Василий 1=1744 ИВ-1746 Василий 2=1744 ИВ-1747 Василий 6=1741 ИВ-1748 Василия нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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