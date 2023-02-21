Семён Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Егоров

Семён Егоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Егор Ерофеев

Мать: Дария Ульянова

ИВ-1740 Семёна нет ИВ-1742 Семёна нет (где он?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Семёна нет (где он?) ИВ-1746 Симеон 5=1741 ИВ-1747 Симеон 9=1738 ИВ-1748 Симеона нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750... Показать все
Бракосочетание
01.07.1765

Жена: Евфимия Антонова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1765 01.07.1765 Деревни Кладова крестьянин отрок Семён Егоров деревни Васкова крестьянской дочерью девкой Евфимией Антоновой первым браком
Рождение ребёнка
17.09.1766

Сын: Игнатий Семёнов

Мать ребёнка: Евфимия Антонова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1766 17.09.1766 Деревни Кладова у Семёна Егорова сын Игнатий ИВ-1768 Игнатий 1=1767 ИВ-1770 Игнатий 3=1767 ИВ-1772 Игнатий 5=1767 ИВ-1773 Игнатий 4=1769 РС-1782 Игнатей 15=1767
Рождение ребёнка
12.01.1769

Сын: Макар Семёнов

Мать ребёнка: Евфимия Антонова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1769 12.01.1769 Деревни Кладова Семёна Егорова сын Макарий ИВ-1770 Макарий 2=1768 ИВ-1772 Макарий 3=1769 ИВ-1773 Макарий 2=1771 РС-1782 Макар 13=1769
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Евфимия Антонова

РС-1782 Ирина 10=1772
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анастасия Семёнова

Мать ребёнка: Евфимия Антонова

РС-1782 Настасья 7=1775
Рождение ребёнка
1777

Сын: Зиновий Семёнов

Мать ребёнка: Евфимия Антонова

РС-1782 Зиновей 5=1777
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Евфимия Антонова

РС-1782 Иван 4=1778
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close