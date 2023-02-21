Семён Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Егор Ерофеев
Мать: Дария Ульянова
ИВ-1740 Семёна нет ИВ-1742 Семёна нет (где он?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Семёна нет (где он?) ИВ-1746 Симеон 5=1741 ИВ-1747 Симеон 9=1738 ИВ-1748 Симеона нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750... Показать все
Бракосочетание
01.07.1765
Жена: Евфимия Антонова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1765 01.07.1765 Деревни Кладова крестьянин отрок Семён Егоров деревни Васкова крестьянской дочерью девкой Евфимией Антоновой первым браком
Рождение ребёнка
17.09.1766
Сын: Игнатий Семёнов
Мать ребёнка: Евфимия Антонова
МК-1766 17.09.1766 Деревни Кладова у Семёна Егорова сын Игнатий ИВ-1768 Игнатий 1=1767 ИВ-1770 Игнатий 3=1767 ИВ-1772 Игнатий 5=1767 ИВ-1773 Игнатий 4=1769 РС-1782 Игнатей 15=1767
Рождение ребёнка
12.01.1769
Сын: Макар Семёнов
Мать ребёнка: Евфимия Антонова
МК-1769 12.01.1769 Деревни Кладова Семёна Егорова сын Макарий ИВ-1770 Макарий 2=1768 ИВ-1772 Макарий 3=1769 ИВ-1773 Макарий 2=1771 РС-1782 Макар 13=1769
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Евфимия Антонова
РС-1782 Ирина 10=1772
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анастасия Семёнова
Мать ребёнка: Евфимия Антонова
РС-1782 Настасья 7=1775
Рождение ребёнка
1777
Сын: Зиновий Семёнов
Мать ребёнка: Евфимия Антонова
РС-1782 Зиновей 5=1777
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Евфимия Антонова
РС-1782 Иван 4=1778
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно