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Игнатий Семёнов

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Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

17.09.1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1766

Отец: Семён Егоров

Мать: Евфимия Антонова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1766: 17.09.1766 Деревни Кладова у Семёна Егорова сын Игнатий ИВ-1768: Игнатию 1 год, г.р. 1767 ИВ-1770: Игнатию 3 года, г.р. 1767 ИВ-1772: Игнатию 5 лет, г.р. 1767 ИВ-1773: Игнатию 4 года, г.р. 17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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