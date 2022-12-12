Игнатий Семёнов
Место рождения
Дата рождения17.09.1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1766
Отец: Семён Егоров
Мать: Евфимия Антонова
МК-1766: 17.09.1766 Деревни Кладова у Семёна Егорова сын Игнатий ИВ-1768: Игнатию 1 год, г.р. 1767 ИВ-1770: Игнатию 3 года, г.р. 1767 ИВ-1772: Игнатию 5 лет, г.р. 1767 ИВ-1773: Игнатию 4 года, г.р. 17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно