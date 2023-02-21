Евфимия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1743
Отец: Антон
Мать: не указана
ВАСКОВО ИВ-1753-1755 Евфимии нет МК-1765 01.07.1765 Деревни Кладова крестьянин отрок Семён Егоров деревни Васкова крестьянской дочерью девкой Евфимией Антоновой первым браком КЛАДОВО ИВ-1766 Евфимия ... Показать все
Бракосочетание
01.07.1765
Муж: Семён Егоров
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1765 01.07.1765 Деревни Кладова крестьянин отрок Семён Егоров деревни Васкова крестьянской дочерью девкой Евфимией Антоновой первым браком
Рождение ребёнка
17.09.1766
Сын: Игнат Семёнов
Отец ребёнка: Семён Егоров
МК-1766 17.09.1766 Деревни Кладова у Семёна Егорова сын Игнатий ИВ-1768 Игнатий 1 ИВ-1769 --- ИВ-1770 Игнатий 3 ИВ-1772 Игнатий 5 ИВ-1773 Игнатий 4 ИВ-1774 Игнатей 4 ИВ-1775 Игнатей 6 ИВ-1776 Игнатей... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1769
Сын: Макар Семёнов
Отец ребёнка: Семён Егоров
ИВ-1768 Макарий того же (как "того же", если он родится только 1769 года?) ИВ-1769 --- МК-1769 12.01.1769 Деревни Кладова Семёна Егорова сын Макарий ИВ-1770 Макарий 2 ИВ-1772 Макарий 3 ИВ-1773 Макари... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Егоров
КЛАДОВО ИВ-1776 Ирины нет ИВ-1777 --- ИВ-1778 --- ИВ-1779 Ирины нет РС-1782 Ирина 10=1772 ИВ-1792 Ирина 18=1774 ИВ-1793 Ирина 18=1775 ИВ-1794, 1795 Ирины в Кладово нет, но и в Ягренево в 1794 тоже... Показать все
Рождение ребёнка
1775
Сын: Зиновий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Егоров
МК-1774 --- ИВ-1775 Зиновий 2 месяца=1775 МК-1775 нет записи о рождении Зиновия ИВ-1776 Зиновий 2=1774 ИВ-1777 --- ИВ-1778 --- ИВ-1780 Зиновий 3=1777 РС-1782 Зиновей 5=1777 ИВ-1791 Зиновей 14=1777 ... Показать все
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Егоров
ИВ-1776 Анастасии нет ИВ-1777 --- ИВ-1778 --- ИВ-1779 Анастасии нет РС-1782 Настасья 7=1775 ИВ-1791 Настасья 15=1776 ИВ-1792 Настасья 16=1776 ИВ-1793 Настасья 16=1777 ИВ-1794 Настасья 17=1777 ИВ-179... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Егоров
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1776 Ивана нет ИВ-1777 --- ИВ-1778 --- МК-1778 --- ИВ-1779 Иван 3=1776 РС-1782 Иван 4=1778 ИВ-1791 Иван 11=1780 ИВ-1792 Иван 12=1780 ИВ-1793 Иван 12=1781 ИВ-1794 Иван 13=1781 ИВ-1795 Иван 11=1784... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васьково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1791
Ранее 1791] Семён вдов