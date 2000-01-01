Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евфимия Антонова

Мать ребёнка: не указана

ВАСКОВО ИВ-1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔ Евфимии нет (где она?) МК-1765 01.07.1765 бракосочетание КЛАДОВО ИВ-1766 Евфимия 23=1743 ИВ-1768 Евфимия 24=1744 ИВ-1770 Евфимия 27=1743 ИВ-1772 Евфи... Показать все
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