Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евфимия Антонова
Мать ребёнка: не указана
ВАСКОВО ИВ-1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔ Евфимии нет (где она?) МК-1765 01.07.1765 бракосочетание КЛАДОВО ИВ-1766 Евфимия 23=1743 ИВ-1768 Евфимия 24=1744 ИВ-1770 Евфимия 27=1743 ИВ-1772 Евфи... Показать все