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Фаддей Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

15.07.1755

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Егор Ерофеев

Мать: Дария Ульянова

ИВ-1737 Фадей 3=1734 ИВ-1739 Фаддей 5=1734 ИВ-1740 Фадей 6=1734 ИВ-1741 Фадей 7=1734 ИВ-1742 Фаддей 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фаддей 9=1733 ИВ-1745 Фаддей 10=1735 ИВ-1746 Фаддей 12=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
15.07.1755
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1755 15.07.1755 Той же вотчины деревни Кладово крестьянин Фаддей Егоров 43 лет=1712
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