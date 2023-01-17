Фаддей Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти15.07.1755
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Егор Ерофеев
Мать: Дария Ульянова
ИВ-1737 Фадей 3=1734 ИВ-1739 Фаддей 5=1734 ИВ-1740 Фадей 6=1734 ИВ-1741 Фадей 7=1734 ИВ-1742 Фаддей 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фаддей 9=1733 ИВ-1745 Фаддей 10=1735 ИВ-1746 Фаддей 12=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1755
МК-1755 15.07.1755 Той же вотчины деревни Кладово крестьянин Фаддей Егоров 43 лет=1712