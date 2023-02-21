Кондрат Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1738
Отец: Егор Ерофеев
Мать: Дария Ульянова
ИВ-1740, 1742 Кондрата нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Кондрат 6=1738 ИВ-1745 Кондрат 7=1738 ИВ-1746 Кондрат 8=1736 ИВ-1747 Кондрат 10=1737 ИВ-1748 Кондрата нет (где он?) ИВ-1749 -... Показать все
Бракосочетание
04.06.1761
Жена: Евфимия Тимофеева
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1761 04.06.1761 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин отрок Кондратей Егоров Той же вотчины приселка Княжева крестьянкой Тимофеевой дочерью Самойлова девкой Евфимией первым браком
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кирилл Кондратов
Мать ребёнка: Евфимия Тимофеева
ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Кирил 4=1762 РС-1782 Кирило (по последней ревизии написаны были лета 3 недели) 3 ревизия ~1761-3 недели=1761 Переведён и с матерью той же вотчины в приселок Кня... Показать все
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Наталья Кондратова
Мать ребёнка: Евфимия Тимофеева
ИВ-1765: Такой ведомости нет ИВ-1766: Наталье 1 год, г.р. 1765
Смерть
1770
РС-1782 Кондратей Егоров (по последней ревизии написаны были лета 22) 3 ревизия ~1761-22=1739 Умре 1770=32 года