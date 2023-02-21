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Кондрат Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Егор Ерофеев

Мать: Дария Ульянова

ИВ-1740, 1742 Кондрата нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Кондрат 6=1738 ИВ-1745 Кондрат 7=1738 ИВ-1746 Кондрат 8=1736 ИВ-1747 Кондрат 10=1737 ИВ-1748 Кондрата нет (где он?) ИВ-1749 -... Показать все
Бракосочетание
04.06.1761

Жена: Евфимия Тимофеева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1761 04.06.1761 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин отрок Кондратей Егоров Той же вотчины приселка Княжева крестьянкой Тимофеевой дочерью Самойлова девкой Евфимией первым браком
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кирилл Кондратов

Мать ребёнка: Евфимия Тимофеева

ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Кирил 4=1762 РС-1782 Кирило (по последней ревизии написаны были лета 3 недели) 3 ревизия ~1761-3 недели=1761 Переведён и с матерью той же вотчины в приселок Кня... Показать все
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Наталья Кондратова

Мать ребёнка: Евфимия Тимофеева

ИВ-1765: Такой ведомости нет ИВ-1766: Наталье 1 год, г.р. 1765
Смерть
1770
РС-1782 Кондратей Егоров (по последней ревизии написаны были лета 22) 3 ревизия ~1761-22=1739 Умре 1770=32 года
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